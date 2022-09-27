Dünya Kenyada bina çöktü 6 ölü
AFRİKA

Kenya'da bina çöktü: 6 ölü

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı bina yerel saatle 05.30’da çöktü. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeni ve 1’i çocuk toplam 4 kişi de yaralı olarak çıkarılırken, yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yapım aşamasında olan binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları, binanın bitişiğinde bulunan evlerin üzerinde doğru çöktüğünü belirtti. Enkaz altında kaç kişinin kaldığı ise bilinmiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kenyada bina çöktü: 6 ölü
Kenya

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı bina yerel saatle 05.30’da çöktü. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeni ve 1’i çocuk toplam 4 kişi de yaralı olarak çıkarılırken, yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Yapım aşamasında olan binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları, binanın bitişiğinde bulunan evlerin üzerinde doğru çöktüğünü belirtti. Enkaz altında kaç kişinin kaldığı ise bilinmiyor.

Binanın inşaat izni yokmuş

İHA'nın aktardığına göre; Kiambu Kaymakamı Kimani Wamatangi basına verdiği demeçte, “Buraya yapılan bina standartların son derece altında yapılıyordu” ifadelerini kullanarak, “Bu adam izinsiz inşa etti. Geldi izin için başvurdu, birkaç şartı yerine getirmesi söylendi, ortadan kayboldu, inşaata devam etti” dedi.

"Burada tanık olduğumuz şey felaket, bunun olmasına izin verilemez" ifadelerini kullanan Wamatangi, polisi, yetkililerin bina yönetmeliklerini uygulamalarına yardımcı olmaya çağırdı.

Kenya’da halk sandık başında
OYNAT 00:43
Kenya’da halk sandık başında
Kenya'da halk, halk, yeniden yapılacak devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Doğu Afrika ülkesi Kenya'da muhalefetin boykotuna rağmen, 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen ancak Yüksek Mahkeme tarafından çeşitli nedenlerle iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri gerçekleştiriliyor. Seçmenin oylarını TSİ 09.00 ila 17.00 saatleri arasında kullanacağı ülkede 19 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Seçmen alınan geniş güvenlik önlemleri altında oyunu kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen seçmen, uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimde mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da aralarında bulunduğu 7 aday mücadele edecek. Keynatta, seçilmesi halinde görevini ikinci döneme uzatmış olacak.

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