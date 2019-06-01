Kerkük’e Peşmerge şantajı

Irak’ın kadim Türkmen kenti Kerkük’te 7 farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi. İftar saati Kerkük’ün Kudüs Caddesi, El Selam Çarşısı, Bağdat Yolu, Valilik Caddesi ve El İhtifalat gibi şehrin en işlek noktalarına bırakılan bombalar saat 21.40’ı gösterirken peşpeşe patladı. 7 terör eyleminde 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 36 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Kerkük saldırılarına ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman, 30 Mayıs gecesi yapılan saldırıların doğrudan Türkmen varlığını hedef aldığını belirterek olayı ‘Peşmerge şantajı’ diye niteledi.

PENÇE’DEN RAHATSIZLAR

Saldırıların Kerkük’te tarihi kale ve Osmanlı yadigârı çarşılara yönelik sabotajların devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Seman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakurk bölgesine düzenlediği harekâtın Kandil’de olduğu kadar KYB ve KDP cephesinde de rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Seman, Kerkük üzerinde yeniden etkinlik kurmak isteyen Peşmerge unsurlarının Bağdat nezdinde baskıyı artırdığını dile getirdi.

DEAŞ’IN TARZI DEĞİL

Son günlerde kent güneyinde binlerce dönüm tarlanın kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği Kerkük’te asayişi sağlamaya çalışan Haşdi Şabi komutanlarından Saad Harbiye, 30 Mayıs saldırılarının DEAŞ eylemi olduğunu, örgütü çökertmek için yaptıkları operasyonlar karşısında teröristlerin bombalar patlatarak intikamı ‘sivillerden’ aldığını iddia etti. Ancak Yeni Şafak’a bilgi veren Kerkük emniyetinden üst düzey bir yetkili, son saldırıların DEAŞ’la bir ilgisi olmadığını söyledi. Bomba düzeneği, eylem şekli ve tercih edilen yöntemin DEAŞ’a benzemediğine işaret eden Iraklı yetkili, saldırıların Barzani cephesinin “Kerkük’te Peşmerge olmazsa emniyet sağlanamaz” açıklamasından hemen sonra meydana gelmesine dikkat çekti. Emniyet yetkilisi, çöp tenekelerine, yol kenarındaki belli noktalara bomba yerleştirip patlatmak için içeride güçlü bağlantıların olması gerektiğine vurgu yaparak, “PKK ile Peşmergenin bu saldırılarda işbirliği yaptığı ihtimali üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

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Yine işgal istiyorlar

Kerkük’te 2014 benzeri bir DEAŞ tiyatrosuyla yeni bir işgal gerçekleştirmek isteyen Barzani yönetimi, Leylan bölgesine 2 bin 500 Peşmerge taşıdı. Kerkük’te kontrolün yeniden Peşmerge’ye verilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle Barzani ve Talabani Aileleri arasındaki pazarlıklar sürüyor. Patlamalar sonrası Irak Parlamentosu’ndaki KYB’li milletvekillerinin, Başbakan Adil Abdülmehdi’den Peşmergelerin Kerkük’e eskisi gibi geri dönmesini talep etmesi, yaşananların özeti gibi oldu. Kerkük Valiliği makamını isteyen, bunun yanında asayiş ve askeri kadroların da tümden Peşmerge güçlerine devredilmesi talebinde ısrarcı olan Barzani-Talabani tarafı, Musul Valiliği’nin İran yanlısı El Ata Hareketinden Salih Fayad tarafından atanmasına pazarlıklar dahilinde razı oldu. Bu anlaşma sonrası Nevfel el-Akub, geçtiğimiz günlerde Musul’un yeni valisi yapıldı. Kürt yönetimi, yeniden hakimiyet istediği Kerkük’ü 16 Ekim 2017 sürecinde kaybetmişti. Barzani’nin 25 Eylül 2017’deki sözde bağımsızlık referandumuna Türkiye, Irak ve İran sert tepki göstermiş ve Erbil dünyadan izole edilmişti. Hemen ardından gelen 16 Ekim süreciyle birlikte Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçleri taarruza başlamış, Peşmergeler Kerkük, Tuzhurmatu, Ninova ve Mahmur’un da içinde bulunduğu 30 bin kilometrekarelik toprağı terk etmişti.