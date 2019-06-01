Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kerküke Peşmerge şantajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Kerkük’e Peşmerge şantajı

Kerkük’te 7 farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybederken 36 kişi yaralandı. Haşdi Şabi, saldırılardan DEAŞ’ı sorumlu tuttu. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Sema, TSK’nın Hakurk harekatının Kandil kadar KDP’yi de rahatsız ettiğini söyleyip, Kerkük’e yönelik saldırıları “Peşmerge şantajı” olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patlama nedeniyle çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi.
Patlama nedeniyle çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Irak’ın kadim Türkmen kenti Kerkük’te 7 farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi. İftar saati Kerkük’ün Kudüs Caddesi, El Selam Çarşısı, Bağdat Yolu, Valilik Caddesi ve El İhtifalat gibi şehrin en işlek noktalarına bırakılan bombalar saat 21.40’ı gösterirken peşpeşe patladı. 7 terör eyleminde 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 36 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Kerkük saldırılarına ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman, 30 Mayıs gecesi yapılan saldırıların doğrudan Türkmen varlığını hedef aldığını belirterek olayı ‘Peşmerge şantajı’ diye niteledi.

PENÇE’DEN RAHATSIZLAR

Saldırıların Kerkük’te tarihi kale ve Osmanlı yadigârı çarşılara yönelik sabotajların devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Seman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakurk bölgesine düzenlediği harekâtın Kandil’de olduğu kadar KYB ve KDP cephesinde de rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Seman, Kerkük üzerinde yeniden etkinlik kurmak isteyen Peşmerge unsurlarının Bağdat nezdinde baskıyı artırdığını dile getirdi.

DEAŞ’IN TARZI DEĞİL

Son günlerde kent güneyinde binlerce dönüm tarlanın kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği Kerkük’te asayişi sağlamaya çalışan Haşdi Şabi komutanlarından Saad Harbiye, 30 Mayıs saldırılarının DEAŞ eylemi olduğunu, örgütü çökertmek için yaptıkları operasyonlar karşısında teröristlerin bombalar patlatarak intikamı ‘sivillerden’ aldığını iddia etti. Ancak Yeni Şafak’a bilgi veren Kerkük emniyetinden üst düzey bir yetkili, son saldırıların DEAŞ’la bir ilgisi olmadığını söyledi. Bomba düzeneği, eylem şekli ve tercih edilen yöntemin DEAŞ’a benzemediğine işaret eden Iraklı yetkili, saldırıların Barzani cephesinin “Kerkük’te Peşmerge olmazsa emniyet sağlanamaz” açıklamasından hemen sonra meydana gelmesine dikkat çekti. Emniyet yetkilisi, çöp tenekelerine, yol kenarındaki belli noktalara bomba yerleştirip patlatmak için içeride güçlü bağlantıların olması gerektiğine vurgu yaparak, “PKK ile Peşmergenin bu saldırılarda işbirliği yaptığı ihtimali üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

REKLAM
  • Yine işgal istiyorlar
  • Kerkük’te 2014 benzeri bir DEAŞ tiyatrosuyla yeni bir işgal gerçekleştirmek isteyen Barzani yönetimi, Leylan bölgesine 2 bin 500 Peşmerge taşıdı. Kerkük’te kontrolün yeniden Peşmerge’ye verilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle Barzani ve Talabani Aileleri arasındaki pazarlıklar sürüyor. Patlamalar sonrası Irak Parlamentosu’ndaki KYB’li milletvekillerinin, Başbakan Adil Abdülmehdi’den Peşmergelerin Kerkük’e eskisi gibi geri dönmesini talep etmesi, yaşananların özeti gibi oldu. Kerkük Valiliği makamını isteyen, bunun yanında asayiş ve askeri kadroların da tümden Peşmerge güçlerine devredilmesi talebinde ısrarcı olan Barzani-Talabani tarafı, Musul Valiliği’nin İran yanlısı El Ata Hareketinden Salih Fayad tarafından atanmasına pazarlıklar dahilinde razı oldu. Bu anlaşma sonrası Nevfel el-Akub, geçtiğimiz günlerde Musul’un yeni valisi yapıldı. Kürt yönetimi, yeniden hakimiyet istediği Kerkük’ü 16 Ekim 2017 sürecinde kaybetmişti. Barzani’nin 25 Eylül 2017’deki sözde bağımsızlık referandumuna Türkiye, Irak ve İran sert tepki göstermiş ve Erbil dünyadan izole edilmişti. Hemen ardından gelen 16 Ekim süreciyle birlikte Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçleri taarruza başlamış, Peşmergeler Kerkük, Tuzhurmatu, Ninova ve Mahmur’un da içinde bulunduğu 30 bin kilometrekarelik toprağı terk etmişti.

İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı
Emaneti ehline vermemiz lazım

Emaneti ehline vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Abdullah Avcı Beşiktaşta

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Otoyol ve köprüler ücretsiz

Otoyol ve köprüler ücretsiz

Bayram tatili boyunca geçişlerden ücret alınmayacak.
Enderun Teravih'i kılınacak

Enderun Teravih'i kılınacak

Yenikapı'daki teravihe 313 bin kişi katılacak.
23 Haziran'ı<br>fırsat görüyorlar

23 Haziran'ı
fırsat görüyorlar

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar.
Bayram<br>trafiği başladı

Bayram
trafiği başladı

Kara, deniz ve hava yolunda yoğunluk var.
Yolumuza<br>devam edeceğiz

Yolumuza
devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.

Son kaset: <br>Başa saralım mı

Son kaset:
Başa saralım mı

İhtişamlı günlerden günümüze kasetin yolculuğu.
HSK'dan yeni kararname

HSK'dan yeni kararname

​3 bin 772 hakim ve savcının görev yeri değişti.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Pedofoli içeren kitabın yazarı ve yayıncısı yargılanacak.
Büyük göç başladı

Büyük göç başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği.
9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Özgür Kudüs Yürüyüşü'nün önemini anlattı.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.
Minibüs<br>faaliyetini durdurdu

Minibüs
faaliyetini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.
Sağanak<br>geçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.