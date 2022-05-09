Kerkük'te DEAŞ operasyonu: Üç terörist öldürüldü

İşgalci İsrail güçlerinin darp ederek gözaltına aldığı Filistinli gencin asil tavırları sosyal medyada gündem oldu

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde Kudüslü bir genci darp ederek gözaltına aldı.



İşgalci güçlerden korkmayan ve onlara boyun eğmeyen Filistinli gencin cesareti sosyal medyada gündem oldu.