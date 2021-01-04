Dünya Kerkükte DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü
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Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 teröristin öldürüldü, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Haber Merkezi AA
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 teröristin öldüğü, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ militanının öldürüldüğünü söyledi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon gücüne bağlı hava kuvvetlerinin de operasyona destek verdiğini aktaran Harbiye, operasyonun Irak ordusu ve federal polis gücü tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü ifade etti.

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Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonda teröristlere ait iki sığınağın imha edildiği bilgisini veren Harbiye, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini kaydetti.

Harbiye, Reşad nahiyesine bağlı Suhule köyünde 21 adet tüfek, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 TNT patlayıcısının ele geçirildiği bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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