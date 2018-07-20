Kerkük’te hedef Türkmenler

Havan ve bombalı saldırının siyah renkli bir pikaptan gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların hedefinde Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin seçilmesi dikkat çekti. Saldırıda çok sayıda iş yeri ve araç hasar gördü.Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın incelemesi için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta başlatılan soruşturma sürüyor. Patlamalar sonrasında Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi’den de açıklama geldi. Salihi de saldırılar sonucu 3 ölü ve 17 yaralı olduğunu teyit etti. Salihi, saldırılardan sonra Kerkük Havaalanının açılışı için Kerkük’e gelecek olan Irak Ulaştırma Bakanı’nın gelmekten vazgeçtiği bilgisini geçti.

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