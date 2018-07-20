Dünya Kerkükte hedef Türkmenler
ORTADOĞU

Kerkük’te hedef Türkmenler

Kerkük’te Çocuk Hastanesi ve yakınlarında gerçekleşen yedi patlamada 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Patlamaların nedeninin havan saldırısı olduğu Kerküklü gazeteci Reşat Salihi tarafından duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 ölü 17 yaralı
3 ölü 17 yaralı

Havan ve bombalı saldırının siyah renkli bir pikaptan gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların hedefinde Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin seçilmesi dikkat çekti. Saldırıda çok sayıda iş yeri ve araç hasar gördü.Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın incelemesi için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta başlatılan soruşturma sürüyor. Patlamalar sonrasında Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi’den de açıklama geldi. Salihi de saldırılar sonucu 3 ölü ve 17 yaralı olduğunu teyit etti. Salihi, saldırılardan sonra Kerkük Havaalanının açılışı için Kerkük’e gelecek olan Irak Ulaştırma Bakanı’nın gelmekten vazgeçtiği bilgisini geçti.

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