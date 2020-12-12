Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait sığınaklar imha edildi

Dünya

Öldürülen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin oğlu: Babam nükleer anlaşmaya karşıydı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade, "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi" dedi. Oğul Fahrizade, babasının İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ve bu konudaki müzakerelerin muhalifi olduğunu dile getirdi.