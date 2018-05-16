Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
DünyaKerkükteki Türkmenler hileli seçimi protesto ediyor
ORTADOĞU

Son dakika... Kerkük'teki Türkmenler 'hileli seçimi' protesto ediyor

Kerkük'teki Türkmenler 'hileli seçimi' protesto ediyor

Irak'taki hileli meclis seçimleri sonrası Kerkük'teki Türkmenlerin 4 gün önce başlattığı gösteriler devam ediyor. Protestocular, Türkmen oylarının çalınması karşısında sessiz kalmayacaklarını sonuna kadar haklarını arayacaklarını ifade etti.

AA
Arşiv: Türkmen göstericiler protestoları devam ediyor
Arşiv: Türkmen göstericiler protestoları devam ediyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, genel seçimlere "hile karıştırıldığı" iddiasıyla 4 gün önce başlattıkları gösterilere bugün de devam etti.

Kentteki valilik binası önünde toplanan kalabalık, sadece Kerkük değil Irak'ta Türkmenlerin yaşadıkları tüm bölgelerde seçimlere hile karıştırıldığını belirterek bu hukuksuzluğun giderilmesini istedi.

Protestocular, Türkmen oylarının çalınması karşısında sessiz kalmayacaklarını sonuna kadar haklarını arayacaklarını ifade etti.

Cafer Hüseyin isimli Kerküklü, "Sadece biz tek bir aileden 11 kişi oy verdik. Ama sonuçlar gösteriyor ki oylarımız çalındı." dedi.

Gösterilere katılmak için Kerkük'ün Tazehurmatu kasabasından geldiğini söyleyen Hüseyin, "Seçimlerde hile yaparak Türkmenleri yok etmeye çalışıyorlar. Bu durum karşısında asla susmayacağız, gösterilerimizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu.

Eşret Zeynelabidin isimli bir diğer Kerküklü de Türkmenlerin haklarını almak için burada olduğunu dile getirdi.

Zeynelabidin, ''Seçimlerde hile yaparak Kerkük'te Türkmen varlığını yok etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Oylarımıza ve haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.'' diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın.' şeklinde açıklama yapmıştı. Ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almış değil.

Irak’ta hileli seçim
DÜNYA
Irak’ta hileli seçim

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.