Kesenin ağzını açtılar: Çekya’dan Ukrayna’ya dev bütçe

Çekya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı ilk günden bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 1 milyar 665 milyon euro askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya’nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) ile ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelmişti. Çekya Başbakanı Petr Fiala, görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu güne kadar Çekya’nın yaptığı askeri yardım tutarı ve içeriği hakkında bilgiler verdi. Çekya’nın içinde silah ve askeri teçhizat da dahil Ukrayna’ya 40 milyar korunalık (1 milyar 665 milyon euro) yardımda bulunduğunu açıklayan Fiala, Çekya’nın Ukrayna’nın en büyük tedarikçilerinden ve destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

"Halkımızın bilmesi de önemli"

Bu yardımların diğer ülkeleri de cesaretlendirdiğini belirten Fiala, "Ukrayna’ya 89 tank, 226 zırhlı araç, 38 obüs, 4 helikopter de dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat teslim ettik. Organize ettiğimiz ilk teslimat, işgalin başlamasından 14 gün sonra yapıldı. Bunu gerçekleştirerek, bunun doğru yol olduğunu başka ülkelere de gösterdik. Ukrayna’ya nasıl yardım ettiğimizi halkımızın bilmesi de önemli. Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ancak Çekya’nın yardım eden ilk ülkelerden biri olması önemlidir. Ayrıca çeşitli bağış kampanyaları ile Ukrayna’ya yaklaşık 1.5 milyar korunalık (yaklaşık 62,5 milyon euro) yardımda bulunan Çek halkına da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Dev askeri yardım