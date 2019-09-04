Dünya Keşmir açık hava hapishanesi
ASYA

Keşmir açık hava hapishanesi

Hindistan 1 aydır tecrit altında tuttuğu Cammu Keşmir bölgesini, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdi. İnternet ve telefon iletişimi kesilirken gıda ve ilaç sıkıntısı had safhada. Azad Keşmir bölgesi Başbakanı Faruk Haydar Han, keskin nişancıların sivilleri hedef aldığı Cammu Keşmir’de “yoğun insan hakları ihlalleri” yaşandığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgede 29 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Bölgede 29 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hindistan’ın bir aydır dünyaya kapattığı Cammu Keşmir bölgesi alarm veriyor. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin “dünyanın en büyük açık hava hapishanesine” dönüştüğünü savundu. Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasından önce de bölgedeki durumun kötü olduğunu belirterek, “Ancak şimdi kötüden en kötüye doğru gidiliyor. Cammu Keşmir, şu anda dünyanın en büyük açık hava hapishanesi.” ifadelerini kullandı.

Faruk Haydar Han

GIDA VE İLAÇ SIKINTISI BÜYÜK

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağı, telefon hatları ve internetin kesilmesi gibi önlemler dolayısıyla hayatın durma noktasını geldiğini aktaran Han, “29 gündür ilaç ve gıda ürünlerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Cammu Keşmir adeta ‘taş devrine’ döndü” ifadelerini kullandı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR

Keşmir son dönemde bölgede yaşanan insan hakları ihlalleriyle dünya gündemine oturdu.

Han, son dönemde Cammu Keşmir’deki 4 ila 6 bin gencin yakalanıp Hint hapishanelerine gönderildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin yakınlarının kendilerinden haber alamadığını kaydetti. “Keşmir’de büyük bir insan hakları ihlali yaşanıyor.” diyen Han, bunu insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

GÜNEY ASYA’DA YENİ HİTLER

  • “Hint keskin nişancıları özellikle sivilleri hedef alıyor.” diyen Başbakan Han, Keşmir’in her iki yakasında da sivillerin acı çektiğini söyledi. Han, uluslararası toplumun Keşmir’de yaşanan katliamın farkında olduğunun altını çizerek, “Biz Hindistan’a karşı değiliz çünkü komşularınızı değiştiremezsiniz. Biz, (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin politikalarına karşıyız. Güney Asya’da yeni bir Hitler doğdu. (Modi) İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan ve 60 milyon insanın yaşamına mal olan Hitler’in izinden gidiyor.” dedi.

Keşmir'de bombalı saldırı sonrası panik kamerada
OYNAT 00:23
Keşmir'de bombalı saldırı sonrası panik kamerada
Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı. Yaralananların hastaneye sevk edildiği, güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.
İdlib yavaş yavaş yok oluyor

İdlib yavaş yavaş yok oluyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı'nı kabul etti.
Karadan devriye başlıyor

Karadan devriye başlıyor

Zırhlı araçlar Fırat'ın doğusu için sınır hattında.
Boris bu kez kaybetti

Boris bu kez kaybetti

Muhalefet anlaşmasız Brexit için kritik oylamayı kazandı.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Dört aile daha!

Dört aile daha!

Oğullarını PKK'dan kurtarmak için HDP'nin kapısına dayandılar.
Çin'e ağır tehdit

Çin'e ağır tehdit

Trump yeniden seçilirse, yaptırımlarını sürdürecek.

Yaşattığınız<br>gurur yeter

Yaşattığınız
gurur yeter

Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
Elimizden kaçırdık!

Elimizden kaçırdık!

Heyecan verici maçın finalinde kaybettik.
Pencerede <br>yardım beklediler

Pencerede
yardım beklediler

​Mecidiyeköy'de 8 katlı binada yangın paniği.
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
İlk kez sınır ötesinde<br> gökyüzüyle buluştu

İlk kez sınır ötesinde
gökyüzüyle buluştu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
İlk üç sıra Almanların

İlk üç sıra Almanların

​İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller.
41 başkanın <br>cezası belli oldu

41 başkanın
cezası belli oldu

Haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı.
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravandan çıktı.
600'ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.