Keşmir açık hava hapishanesi

Hindistan’ın bir aydır dünyaya kapattığı Cammu Keşmir bölgesi alarm veriyor. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin “dünyanın en büyük açık hava hapishanesine” dönüştüğünü savundu. Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasından önce de bölgedeki durumun kötü olduğunu belirterek, “Ancak şimdi kötüden en kötüye doğru gidiliyor. Cammu Keşmir, şu anda dünyanın en büyük açık hava hapishanesi.” ifadelerini kullandı.

Faruk Haydar Han

GIDA VE İLAÇ SIKINTISI BÜYÜK

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağı, telefon hatları ve internetin kesilmesi gibi önlemler dolayısıyla hayatın durma noktasını geldiğini aktaran Han, “29 gündür ilaç ve gıda ürünlerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Cammu Keşmir adeta ‘taş devrine’ döndü” ifadelerini kullandı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR

Keşmir son dönemde bölgede yaşanan insan hakları ihlalleriyle dünya gündemine oturdu.

Han, son dönemde Cammu Keşmir’deki 4 ila 6 bin gencin yakalanıp Hint hapishanelerine gönderildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin yakınlarının kendilerinden haber alamadığını kaydetti. “Keşmir’de büyük bir insan hakları ihlali yaşanıyor.” diyen Han, bunu insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

GÜNEY ASYA’DA YENİ HİTLER

“Hint keskin nişancıları özellikle sivilleri hedef alıyor.” diyen Başbakan Han, Keşmir’in her iki yakasında da sivillerin acı çektiğini söyledi. Han, uluslararası toplumun Keşmir’de yaşanan katliamın farkında olduğunun altını çizerek, “Biz Hindistan’a karşı değiliz çünkü komşularınızı değiştiremezsiniz. Biz, (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin politikalarına karşıyız. Güney Asya’da yeni bir Hitler doğdu. (Modi) İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan ve 60 milyon insanın yaşamına mal olan Hitler’in izinden gidiyor.” dedi.