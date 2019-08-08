Keşmir patlamak üzere

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine Çin’den sert tepki geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hindistan tarafı, iç hukuk yasalarını tek taraflı olarak değiştirerek, Çin’in toprak egemenliğinin altını oymaya devam etti” ifadelerine yer verilirken, uygulamanın kabul edilemez olduğu ve bir etki yaratmayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Hindistan’ın, Çin topraklarını idari yargı yetkisi alanına dahil etmesine” her zaman karşı çıkıldığı ve Çin’in bu tutumunun “sağlam ve hiç değişmediği” belirtildi. Yüzde 45’i Hindistan’ın, yüzde 35’i Pakistan’ın kontrolünde olan Keşmir’in yüzde 20’sine ise Çin hakim durumda.

ANLAŞMALARA UYUN MESAJI

Hindistan’ın sınır meseleleri konusundaki sözlerinde ve eylemlerinde ihtiyatlı davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Hindistan’a, iki taraf arasında varılan anlaşmalara kesinlikle uyma ve sınır meselelerini daha da karmaşıklaştıran eylemlerde bulunmaması çağrısında bulunduk” ifadesi kullanıldı.

TEK TARAFLI ADIMLAR ATILMASIN

Açıklamada, Çin’in Keşmir’deki mevcut durumla ilgili ciddi endişe duyduğu belirtilirken, Pekin yönetiminin bölgeyle ilgili konumunun açık ve tutarlı olduğuna işaret edildi. Tarafların (Hindistan ve Pakistan) bölgede statükoyu tek taraflı değiştiren ve gerginliği artıran eylemlerden kaçınması uyarısında bulunulan açıklamada, “Her iki tarafı diyalog ve danışma yoluyla ihtilafları barışçıl bir şekilde çözmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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HİNT GENELKURMAY BAŞKANINA CEVAP

Çin’in sert açıklamasının Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat’ın, ülkesinin Ekim ayında Pakistan ve Çin sınırına özel askeri birlikler konuşlandıracağına yönelik cevap olduğu da değerlendiriliyor. Hindistan Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada da Keşmir’de Çin ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri hedef almış ve söz konusu bölgelerin Hindistan toprağı olduğunu savunarak her iki ülkeye de savaş tehdidi savurmuştu.

Hayalet şehir Srigarda

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin başkenti hüviyetindeki Srigarda, üç gündür devam eden, sokağa çıkma yasağı, internet ve telefon kesintisi nedeniyle hayalet şehre dönüşmüş durumda. Şehirde, Yeni Delhi yönetiminin bölgenin özel statüsüne son verme kararına yönelik ufak çaplı gösteriler olduğu ancak bu gösterilerin Hint paramiliter güçlerince derhal aşırı güç kullanılarak bastırıldığı belirtiliyor. Bölgeden kısıtlı imkanları ile haber geçmeye çalışan gazeteciler de Srigarda’nın adeta bir askeri garnizonu andırdığını belirten mesajları sosyal medyada paylaşıyor. Gazeteciler bölgede uygulanan tecridi, “Keşmir, içeriden dahi görülemiyor” sözleri ile aktarmakta.



Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsüne son veren Hindistan’la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı aldı. Kurul ayrıca Hindistan ile ikili ticareti durdurma ve ikili anlaşmaları gözden geçirmeye de karar verdi. Hindistan hükümetine bir mesaj iletilerek, İslamabad’daki büyükelçisini geri çekmesi istendi. Pakistan’ın da Hindistan’a büyükelçi göndermekten vazgeçtiği de belirtildi.