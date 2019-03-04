Dünya Keşmir sorununu çözen Nobele layıktır
ASYA

Pakistan: Keşmir sorununu çözen Nobel'e layıktır

Keşmir sorununu çözen Nobel'e layıktır

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'de yaşanan sorunla ilgili; "Keşmir sorununu çözen Nobel'e layıktır." ifadelerini kullandı. Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlık, uçak geriliminin ardından krize dönüştü. İki ülke arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükselmesine sebep oldu.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han.
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için düzenlenen kampanyalarla ilgili, "Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu, Keşmir halkının isteklerine göre çözen ve kıtada barış ve insani gelişme yolunu açan kişi Nobel'e layıktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Han, "Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu, Keşmir halkının isteklerine göre çözen ve kıtada barış ve insani gelişme yolunu açan kişi Nobel'e layıktır." ifadesini kullandı.

Pakistan tarafından düşürülen Hint jetinin pilotunu 2 gün sonra Hindistan'a teslim eden Han için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.

Han'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için imza kampanyaları düzenlenen "Change.org" sitesinde başlatılan kampanyaya 4. gününde verilen destek 326 bini buldu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan parlamentosuna yaptığı başvuruda Han'a prestijli bir barış ödülü verilmesini talep etmişti.

Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
OYNAT 00:00
Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullandığına yönelik görüntüler ortaya çıktı. Hindistan askerlerinin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı görülüyor. Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı, saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan 26 Şubat'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı ancak İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

REKLAM

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgularken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı, ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor
DÜNYA
Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor

Keşmir’de sular durulmuyor
DÜNYA
Keşmir’de sular durulmuyor

Keşmir’de sular durulmuyor
DÜNYA
Keşmir’de sular durulmuyor
Pirinç satışı da başladı

Pirinç satışı da başladı

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Değerlendirme 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak.
Çavuşoğlu: ABD ve İsrailden korkan Müslüman ülkeler var

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.

İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sakaryaspor maçında sahaya kesici aletle çıkan Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
MWCye damga vurdular

MWCye damga vurdular

​Dünyanın en prestijli teknoloji fuarını yerinde takip ettik, yeni amiral gemileri sizin için inceledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.