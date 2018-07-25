Dünya Keşmirde 2 direnişçi öldürüldü
ASYA

Keşmir'de 2 direnişçi öldürüldü

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Hint askerleri 2 direnişçiyi öldürdü. Polis, Anantnag'da kordon altına alınan bir semtte evler arandığı sırada askerlerle direnişçiler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri 2 direnişçiyi öldürdü. Polis, Anantnag'da kordon altına alınan bir semtte evler arandığı sırada askerlerle direnişçiler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Polis, çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü kaydetti. Yöre halkı, bölgede sivillere ait bir evin patlayıcılarla havaya uçurulduğunu söyledi.

Olayın ardından protestoların önlenmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yasağa uymayan göstericiler Keşmir'in çeşitli kesimlerinde eylem yaptı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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