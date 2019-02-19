Dünya Keşmirde gerilim tırmanıyor
ASYA

Keşmir'de gerilim tırmanıyor

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyor. Öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu yıl yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman karşıtlığını ateşlediğini savunuyor. Cammu Keşmir yönetimi, öğrencilerden ve iş yeri sahiplerinden çok sayıda şikayet aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Keşmirli bir kadının protesto gösterisinde taşıdığı pankart: 'Keşmir'de katliamı durdurun'
Keşmirli bir kadının protesto gösterisinde taşıdığı pankart: 'Keşmir'de katliamı durdurun'

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan saldırının ardından gerilim tırmanıyor.

Cammu Keşmir'de dün güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmanın ardından bölge genelinde Hindistan karşıtı gösteriler düzenlendi.

Protestocular sosyal medyada gösterilerin videolarını yayınlarken, bazılarında Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyor.

Kuzeyde Ambala kentinde 300 kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı, Dehradun'da en az 20 öğrencinin güvenlik endişesiyle polis gelene kadar kendilerini odalarına kilitlediği belirtiliyor.

Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
OYNAT 00:00
Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullandığına yönelik görüntüler ortaya çıktı. Hindistan askerlerinin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı görülüyor. Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Keşmirli öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu yıl yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman karşıtlığını ateşlediğini savunuyor.

Bölge yönetiminin danışmanlarından Vijay Kumar, öğrencilerden ve iş yeri sahiplerinden çok sayıda şikayet aldıklarını, yetkililerin Keşmirlilerin güvenliği için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

Yetkililerin, protestolar organize edilmesinin ve video paylaşımının önüne geçilmesi için cep telefonlarında internet hizmetini geçici olarak durdurduğu ve diğer internet kaynaklarını yavaşlattığı ifade ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Hindistan biriminin başkanı Aakar Patel, "Tehlikeli bir andayız, yetkililer hukukun üstünlüğünü savunmak için her şeyi yapmalı." diye konuştu.

Suudi Arabistan gerilimi düşürmek için çalışacak

Bu arada Suudi Arabistan'ın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi düşürmek için çalışacağı bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Yeni Delhi ziyaretinden önce, "iki komşu ülke arasındaki gerilimi düşürmeye ve görüş ayrılıklarını barışçıl yolla çözmeye çalıştıkları" açıklaması yaptığını kaydetti.

Cammu Keşmir'de dün Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 asker, bir polis, 3 direnişçi ve bir sivil ölmüştü.

Reuters
Keşmir'de Hindistan'ın operasyonlarında yakınlarını kaybeden kadınlar...

Bölgede geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Reuters
Hindistan'da yakınlarını kaybedenler cenaze törenine katıldı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA
Cammu Keşmir'de Hint askerleri ve bölgedeki güçler arasında çatışmalar sürüyor.
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