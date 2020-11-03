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Dünya Keşmirde kritik adım
ASYA

​Keşmir’de kritik adım ​

Keşmir’de kritik adım

Pakistan, Keşmir’in bir parçası olan Gilgit Baltistan’a “geçici eyalet” statüsü verme kararı aldı. Başbakan İmran Han, bölge halkının bunu uzun zamandır beklediğini söyledi. Hindistan topraklarındaki Cammu Keşmir’in bir parçası olan bölgeyi 1947’den bu yana Pakistan yönetiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan topraklarındaki Cammu Keşmir’in bir parçası olan bölgeyi 1947’den bu yana Pakistan yönetiyor.
Hindistan topraklarındaki Cammu Keşmir’in bir parçası olan bölgeyi 1947’den bu yana Pakistan yönetiyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin sınırları içerisindeki Keşmir’in bir parçası olan Gilgit Baltistan’a “geçici eyalet” statüsünün verileceğini açıkladı.

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  • Pakistan basınındaki haberlere göre, 15 Kasım’da Gilgit-Baltistan’da yapılması planlanan seçimler için bölgede miting düzenleyen Han, burada yaptığı açıklamada, Gilgit Baltistan’a geçici eyalet statüsünün verileceğini ve bölge halkının bunu uzun zamandır beklediğini kaydetti.

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Han, söz konusu kararla ilgili başka bir detay vermedi. Pakistan ile Hindistan’ın bağımsız olmasından önce bugün Hindistan topraklarındaki Cammu Keşmir’in bir parçası olan bölgeyi 1947’den bu yana Pakistan yönetiyor. Pakistan ile Çin arasındaki yegane kara yolu bağlantısına sahip Gilgit-Baltistan, 60 milyar dolarlık Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) önemli bir parçasını oluşturuyor. Bölgenin statüsünün geçici eyalete çıkarılmasıyla yerel meclis, geniş tabanlı idare ve yönetişim yetkilerine sahip olacak.

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