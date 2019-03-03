Dünya Keşmirde sular durulmuyor
ASYA

Keşmir’de sular durulmuyor

Pakistan’ın iyi niyet göstergesi olarak Hint pilotu serbest bırakması, Keşmir’deki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Hindistan ve Pakistan’ın Keşmir’deki kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 ölü 2 yaralı
7 ölü 2 yaralı

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi. Hint yetkililer de Pakistan’ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Hindistan, Pakistan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman ‘ın Pakistan’ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü. Pakistan, önceki gün Hindistan’la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürecek bir hamlede bulunmuş ve Pakistan’ın düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotunu Abhinandan Varthaman’ı serbest bırakmıştı. Pilotun serbest kalmasının önce Hint pilotun, Pakistan ordusunu övdüğü ve Hint medyasını “savaş histerisi” yaratmaya çalışmakla suçladığı bir video yayınlanmıştı.

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DÜNYA
Pakistan Hintli pilotu Hindistan'a iade etti
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