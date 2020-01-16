Dünya Keşmire kısıtlı özgürlük
ASYA

Keşmir’e kısıtlı özgürlük

Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak bölgeyi adeta bir açık hava cezaevine çeviren Hint yönetimi, internet hizmetlerindeki kısıtlamalar konusunda geri adım attı. Sadece kısmi olarak düşük hızlı internet verilecek bölgede, sosyal ağ siteleri üzerindeki yasaklar ise devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KISMİ OLARAK KALDIRACAK

Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos’ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir’deki internet hizmetlerine yönelik kısıtlamaların, kısmi olarak kaldırılacağı bildirildi. Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

YÖNETİMDEN BEYAZ LİSTE

Açıklamada, temel hizmetler, hastaneler, devlet daireleri, bankacılık, oteller, tur ve seyahat kuruluşları ile ilgili web sitelerine erişimin açılacağı kaydedildi. Cammu, Samba, Kathua, Udhampur ve Reasi bölgelerinde 2G mobil internet servislerine erişime izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen “beyaz listedeki” devlet sitelerine erişim sağlayabileceği vurgulandı.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YOK

Mobil ve geniş bant internet hizmetlerine erişim kısıtlaması devam ederken, acil durumlarda kullanılması için 400 adet kiosk (Kamusal alanlarda internete erişim sağlanabilen dokunmatik ekrana sahip bilgisayar) kurulacak. İnternet üzerindeki kısıtlamalar, kısmi olarak öncelikle Merkezi Keşmir’de, ikişer gün arayla Kuzey Keşmir ve Güney Keşmir’de kaldırılacak. Sosyal ağ siteleri üzerindeki kısıtlamalar ise devam edecek.

Mahkame kararından sonra adım atıldı

  • İnternet kısıtlamalarına ilişkin bu adım, Hindistan Yüksek Mahkemesinin kararının ardından geldi. Yüksek Mahkeme heyeti, 10 Ocak’ta aldığı kararda, bölgedeki tüm kısıtlamaların Cammu Keşmir yönetimince bir hafta içerisinde gözden geçirilmesine hükmetmişti. Yüksek Mahkeme heyeti, konuşma ve ifade özgürlüğünün internete erişim hakkını da içerdiğini vurgulayarak interneti kullanma özgürlüğünün temel bir hak olduğunu kaydetmişti.

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