Dünya Keşmiri Filistinleştirme adımı
ASYA

Keşmir’i Filistinleştirme adımı

Hindistan’ın, nüfusunun yüzde 70’i Müslüman Cammu Keşmir’de demografiyi değiştirme hamlesi Pakistan ordusunu alarma geçirdi. Komuta kademesi Rawalpindi’de toplanırken, Genelkurmay Başkanı Kamar Javed Bajwa “Keşmir’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” dedi. Pakistanlı bakan Favad Çaudri ise Hindistan’ın Keşmir adımını İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan’da karardan sorumlu tutulan Hindistan Başbakanı Modi’nin posterleri gösteriler sırasında yakıldı.
Pakistan’da karardan sorumlu tutulan Hindistan Başbakanı Modi’nin posterleri gösteriler sırasında yakıldı.

Hindistan’ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesi hükmünün, Cumhurbaşkanlığı emriyle kaldırılmasının ardından, bölgede yaşayan Müslüman halkta korku ve tedirginlik hakim. Nüfusunun yüzde 70’i Müslümanlardan oluşan Cammu Keşmir bölgesi, Yeni Delhi yönetiminin hafta sonu aldığı olağanüstü önlemler sonucu adeta dünyadan tecrit edilmiş durumda. Eyalette pazar akşamından bu yana yaşanan telefon ve internet kesintisi devam etmesi bölgeden sağlıklı haber alınmasını da engelliyor. Hint hükümeti daha önce gönderilmesi karar verdiği 35 bin kişilik güce ek olarak 8 bin kişilik bir paramiliter gücün daha bölgeye gönderilmesine karar verdi.

BÖLGE İÇİNDE İLETİŞİM YOK

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının ardından, bölgede geniş çaplı protesto gösterilerinin yaşanmasının beklendiği, iletişim kanallarındaki kesintiler sebebiyle halkın durumu nasıl karşıladığının bilinmediği bildirildi. Bölgeden edinilen bilgiye göre, kimse, eyaletin diğer bölgelerinde ne tür gelişmelerin yaşandığını bilmiyor, kimseyle iletişim kurulamıyor. Bölge halkının yanı sıra Hindistan’ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirlilerin de ailelerine ve akrabalarına ulaşamadığı için endişeli oldukları vurgulandı.

HİNDİSTAN ARTIK İŞGALCİ

Hint yönetiminin bölgede 4’ten fazla kişinin sokaklarda biraraya gelmesine dahi izin vermediği de belirtiliyor. Halk, Hindistan’ın aldığı kararla işgalci güç konumuna düştüğü ve büyük bir isyan dalgasının tüm bölgeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan Cammu Keşmir’de Hint milliyetçisi çetelerin sokaklarda provokasyonlarda bulunduğuna yönelik görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

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FİLİSTİNLEŞTİRME ÇABASI

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Keşmir hamlesini İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına benzetti. Çaudri, mesajında “Hindistan, nüfus demografisini değiştirerek ve yerleşimcileri bölgeye getirerek Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor. Eğer savaş çıkarsa, savaşa hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN ÜST DÜZEY ALARMA GEÇTİ

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı’nda da tansiyonun yüksek olduğu kaydedildi. Pakistan kara, hava ve deniz birliklerinin, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’e yeni askeri birlikler gönderme kararının ardından yüksek seviyede alarma geçtiği; ülkenin en üst düzey komutanlarının, garnizon şehri Rawalpindi’de toplandığı bilgisi paylaşıldı.

ÇATIŞMADAN DÜNYA ZARAR GÖRÜR

Bölgede gerilim patlama noktasına yaklaşırken, Pakistan Başbakanı İmran Han’dan başta Hindistan olmak üzere tüm dünyaya, gerilimin olası sonuçları hakkında uyarı geldi. Keşmir’de krizi tırmandıran Hindistan’ı bölgede yükselen gerilimin kazananı olmayacağı konusunda uyaran İmran Han, Pakistan Meclisi’ndeki konuşmasında, “Gerilim çatışmaya evrilirse, sadece iki taraf değil tüm dünya zarar görecektir” değerlendirmesini yaptı.

ORDUDAN KEŞMİR MESAJI

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Javed Bajwa da, dün yaptığı konuşmada Keşmir bölgesinde yaşayan halkı korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti. General Bajwa, “Pakistan ordusu Keşmir’in mücadelesinde sonuna kadar yanındadır” sözleriyle Hindistan’a gözdağı verdi. Bajwa, “Keşmir’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” mesajını da verdi.

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  • BÖLGEYİ İKİYE BÖLDÜ
  • Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa maddesinin hükmünün Cumhurbaşkanlığı emriyle önceki gün kaldırılmasının ardından, bölgenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya geldi. Halk Meclisi tasarıyı 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla onayladı. Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Hindistan’da Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran “Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi”, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla önceki gün kabul edilmişti.

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