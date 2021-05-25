Dünya KGB zorla indirilen uçaktaydı
AVRUPA

KGB  zorla indirilen uçaktaydı

Belarus tarafından zorla indirilen Ryanair uçağında KGB ajanlarının olduğu ve gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç’in idam cezasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi. Dünyayı karıştıran, uçağı zorla indirme talimatını da bizzat Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun verdiği belirtildi. Gelişme, “devlet destekli hava korsanlığı” olarak değerlendirildi.

Dış Haberler Yeni Şafak
KGB ​zorla indirilen uçaktaydı
FR4978 sefer sayılı uçak Atina’dan Vilnius’a gidiyordu.

Belarus’un ‘muhalif gazeteciyi gözaltına almak için’ Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını zorla Minsk’e indirmesi uluslararası alanda deprem etkisi yaptı. Bomba ihbarı iddiası ile indirilen uçakta 26 yaşındaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve 23 yaşındaki Rus kız arkadaşı Sofia Sapega zorla gözaltına alındı. Belarus medyası, savaş uçaklarının da dahil olduğu uçağı indirme emrini bizzat Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun verdiğini yazdı. Ryanair CEO’su, zorla indirilen uçakta KGB ajanlarının olduğunu iddia etti.

Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko

Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı
DÜNYA
Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı

DEVLET DESTEKLİ HAVA KORSANLIĞI

  • Belarus hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağı tarafından inmeye zorlanan yolcu uçağının sahibi olan Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary, yaşanan olayı ‘devlet destekli hava korsanlığı’ olarak nitelendirdi. O’Leary, yaşanan olayda Rus gizli servisi KGB’nin de parmağı olduğu duyumlarını aldıklarının altını çizdi.

Sofia Sapega
Sofia Sapega

Roman Protaseviç
Roman Protaseviç

İDAM CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Zorla indirilen uçakta bulunan bir yolcu, muhalif gazeteci Protaseviç’in çok korkmuş göründüğünü söyledi ve “Doğrudan gözlerine baktım, çok üzgündü” ifadelerini kullandı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir diğer yolcu Monika Simkiene de, “İnsanlara döndü ve idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi” dedi. Bir başka yolcu ise Protaseviç’in uçuş görevlilerine ‘Bunu yapma, beni öldürecekler. Ben mülteciyim’ dediğini belirtti.

Havayolu şirketlerinden Belarus hava sahasını kullanmana kararı
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SAVAŞ UÇAĞI EMRİ LUKAŞENKO’DAN

  • Belarus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edildi. Belarus medyası, uçağı indirme emrini bizzat Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun verdiğini yazdı.

Uçağın rotası nasıl değiştirildi?

FR4978 sefer sayılı uçak Atina’dan Vilnius’a gidiyordu. Uçak, Litvanya sınırına varmadan rotasını doğuya, Minsk’e çevirdi. Yunanistan ve Litvanya, uçakta 171 yolcu bulunduğunu duyurdu. Ryanair yazılı açıklamasında ‘mürettebatın Belarus (Hava Trafik Kontrol) tarafından olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle uyarıldığını ve en yakın havaalanı Minsk’e zorunlu iniş yapma talimatı verildiğini’ söyledi. Flightradar24 adlı uçuş takip internet sitesinin rota seyrine göre ise uçak rotayı değiştirdiği sırada Minsk’e değil Vilnius’a daha yakın bir konumdaydı. Ryanair, Minsk’te yapılan kontrollerde “ters bir durum tespit edilmediğini” belirtti ve uçağa yerel saatle 20.50’de Minsk’ten havalanması için onay verildiğini ifade etti.

İngiltere’den kısıtlama

  • İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin sivil havacılık otoritesine, yolcuları güvende tutmak amacıyla Belarus hava sahasından uzak durma talimat verdi. İngiltere ayrıca, Belarus Hava Yolları’nın işletme izinlerini askıya aldı.
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