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Dünya

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nden 'Helenizm'e hizmete 'Altın Madalya'

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, Helenizm"e hizmetlerinden dolayı ABD'li senatör Bob Menendez'e Havari Barnabas Altın Madalyası verdi.

00:56 . 25/08/2023 Cuma
AA
Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD'li senatör Menendez'e hizmet madalyası verdi.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD'li senatör Menendez'e hizmet madalyası verdi.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine başkanlık eden New Jersey Senatörü Bob Menendez'e, Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, çeşitli temaslar için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Senatör Menendez, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3 Georgios tarafından Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verildi.

Daha sonra Dünya Kıbrıslılar Diaspora Konferansı'na katılan Menendez, burada yaptığı konuşmada, kayınvalidesinin Lefkoşa'da doğduğunu, eşiyle yeniden Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.




#Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi
#Bob Menendez
#Helenizm
#Havari Barnabas Altın Madalyası
#Hizmet Madalyası
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