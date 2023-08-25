Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nden 'Helenizm'e hizmete 'Altın Madalya'

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria’ya seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. diyerek yeni bir skandala imza attı. Ben-Gvir'in ırkçı sözleri Filistin ve İsraillilerden büyük tepki topladı. Çok sayıda Yahudi kullanıcı İsrail’in bir “apartheid devleti” olduğunu vurguladı.