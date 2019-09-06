Kıbrıs'ın serhat boyu bekçisi

Doğu Akdeniz'deki statüsü nedeniyle bölge ve bölge dışı devletler arasında mücadele sebebi olan Kıbrıs, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Akdeniz'de bir sıçrama tahtası görevi gören Kıbrıs, Ortadoğu petrolüne giden deniz yollarına hâkimiyet, Süveyş kanalı bölgesini, Ortadoğu ve Afrika havzasına hâkimiyeti sebebiyle stratejik hedefli güç mücadelelerinin merkezi konumunda.

Kıbrıs ABD ve diğer ülkelerin Orta Doğu'daki düzeni kontrol edebilecekleri en iyi bölge olarak önemini koruyor. Ancak ABD, KKTC sınırında kurduğu planlar için uluslararası arenada tanımadığı KKTC'yi değil, Türkiye'yi muhattap alıyor. ABD'nin Kıbrıs'a yönelik planları ise doğrudan Türkiye ve ABD ilişkilerini etkiliyor.

Tam anlamıyla enerji havzası

Uzmanlar tarafından yapılan tespitler, Doğu Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz yatağı bulunduğunu gösteriyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor.

Yine Nil Delta Havzasında yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz yatağı olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu düşünülen 8 milyar varil petrol yatağının dışında ‘Heredot’ olarak adlandırılan Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

REKLAM

Yavuz ve Fatih sondaj gemileri görevde

Barbaros’la Kıbrıs’ın güneyinin sismik haritasını çıkaran Türkiye, aynı anda adanın batısında Fatih gemisiyle adanın doğusunda da Fatih’in kardeşi Yavuz’la derin sularda doğalgaz arıyor. Dünyada çok az sayıda bulunan 6’ncı nesil sondaj gemisi Yavuz KKTC’den alınan ruhsatlı sahalarda temmuz ayında sondaja başladı.

Bu noktada, Akdeniz ateş çemberinde iken enerjiden ulaşıma, bayındırlık hizmetlerinden Kuzey Kıbrıs’ın diğer devletlerle olan ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazede bölgenin geliştirilmesi ve kalkındırılması hususunda hizmet etmiş Hasan Taçoy'un ismi öne çıkıyor.

KKTC'nin inşasındaki kilit isim

Daha önce iki kere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan, şuan da ise KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hasan Taçoy, 1986 yılında ABD'de Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı.

1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde UBP'den Lefkoşa milletvekili seçilen Hasan Taçoy , 1999 ile 2010 yılları arasında UBP'nin Lefkoşa ilçe başkanlığını yürüttü.

5 Mayıs 2009 tarihinde Derviş Eroğlu başbakanlığında kurulan hükümette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladı.

2010 yılında kurulan İrsen Küçük başbakanlığındaki yeni kabinede ise yer almadı. 2010 yılında UBP kurultayında genel başkanlığa aday oldu.

2013 yılında UBP'den istifa ederek Serdar Denktaş'ın partisi olan Demokrat Parti'ye katıldı. 2013 seçimleri ardından Demokrat Parti Meclis Grup Başkanvekili oldu.

REKLAM

2016'da DP'den istifa etti.2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olup kazanan Taçoy, milletvekilliği görevini yürütmektedir.

KKTC’de, dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de iken oldukça stratejik bir vazifede görev alan Taçoy, 30 senelik siyasi hayatında Kuzey Kıbrıs’ın hem fiili hakları uğruna mücadele etmiş hem de bölgenin gelişimi açısından her türlü hizmeti sağlamaktan kaçınmamıştır.

Altyapı hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi oldukça kritik noktalarda başarılara imza atan Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak da şuan Akdeniz’de Türkiye ile beraber ortak adımlar atarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunuyor.

“Gelişen dünya üzerinde doğal gaza olan ihtiyacın devam ettiği bu dönemde, aktörlerden bir tanesi olma yönündeki politikalara devam edilmesini arzulamaktayız. Özellikle mavi vatana sahip çıkmanın garantörlük hakkının bir parçası olduğunu da hatırlatmakta fayda buluyorum." açıklamasında bulunan Taçoy, doğalgaz enerjisinin yanı sırayerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının da arttırılması konusunda çalışmalar yapıyor.