Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni tespite dair polis ve itfaiye ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Üniversite bünyesinde derslerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayda kimse yaralanmadı. Yangın bir oda dışında bir mekana da yayılmadı. Kütüphaneye yayılma riski vardı ancak yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik nedeniyle üniversitede bugün tüm dersler iptal edildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma araştırma başlattı.