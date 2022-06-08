Kiev tiyatrosu yeniden açıldı: Oyunlar tükendi

Podil'deki tiyatro, Kiev'de faaliyetlerine devam eden en son kültür kurumuydu. Sinema salonları ve Ulusal Opera kapılarını Mayıs sonunda açtı.
Oyunculardan biri olan Yuriy Felipenko Pazar günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Nasıl olacağını, savaş sırasında seyircilerin gelip gelmeyeceğini, tiyatro hakkında hiç düşünüp düşünmediklerini merak ediyorduk ve ilk üç oyunun satılması bizi mutlu etti."
Meslektaşı Kostya Tomlyak ise savaş zamanında sahne almakta tereddüt etmişti. Ancak düşmanlıkların azalmasından sonra Kiev'e dönen insanlar onu "savaş sırasında yaşamayı öğrenmek" gerektiğine ikna etti.
1987 yılında kurulan Theatre on Podil uzun süredir Kiev'deki en popüler tiyatrolardan biri oldu ve 2017 yılında son teknoloji manzaralarla donatılmış modern bir binaya taşındı.