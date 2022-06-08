Dünya Kiev tiyatrosu yeniden açıldı Oyunlar tükendi
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Kiev tiyatrosu yeniden açıldı: Oyunlar tükendi

Ukrayna'nın başkentindeki bir tiyatro, Rus kuvvetlerinin ülkeyi işgal etmesinden bu yana ilk kez yeniden açıldı ve biletler hızla tükendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiev tiyatrosu yeniden açıldı: Oyunlar tükendi
Podil'deki tiyatro, hafta sonu birden fazla kapalı gişe performansla yeniden açıldı.

Podil'deki tiyatro, Kiev'de faaliyetlerine devam eden en son kültür kurumuydu. Sinema salonları ve Ulusal Opera kapılarını Mayıs sonunda açtı.

Oyunculardan biri olan Yuriy Felipenko Pazar günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Nasıl olacağını, savaş sırasında seyircilerin gelip gelmeyeceğini, tiyatro hakkında hiç düşünüp düşünmediklerini merak ediyorduk ve ilk üç oyunun satılması bizi mutlu etti."

Meslektaşı Kostya Tomlyak ise savaş zamanında sahne almakta tereddüt etmişti. Ancak düşmanlıkların azalmasından sonra Kiev'e dönen insanlar onu "savaş sırasında yaşamayı öğrenmek" gerektiğine ikna etti.

Kiev'de yaşam: Sığınaklar evleri oldu
FOTOĞRAF 11
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Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.<br><br>Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.
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Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.
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Kiev'de yaşam: Sığınaklar evleri oldu
Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.

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1987 yılında kurulan Theatre on Podil uzun süredir Kiev'deki en popüler tiyatrolardan biri oldu ve 2017 yılında son teknoloji manzaralarla donatılmış modern bir binaya taşındı.

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