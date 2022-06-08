Kiev tiyatrosu yeniden açıldı: Oyunlar tükendi

Podil'deki tiyatro, Kiev'de faaliyetlerine devam eden en son kültür kurumuydu. Sinema salonları ve Ulusal Opera kapılarını Mayıs sonunda açtı.

Oyunculardan biri olan Yuriy Felipenko Pazar günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nasıl olacağını, savaş sırasında seyircilerin gelip gelmeyeceğini, tiyatro hakkında hiç düşünüp düşünmediklerini merak ediyorduk ve ilk üç oyunun satılması bizi mutlu etti."

Meslektaşı Kostya Tomlyak ise savaş zamanında sahne almakta tereddüt etmişti. Ancak düşmanlıkların azalmasından sonra Kiev'e dönen insanlar onu "savaş sırasında yaşamayı öğrenmek" gerektiğine ikna etti.

FOTOĞRAF 11 Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.<br><br>Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı. Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü. Kiev'de yaşam: Sığınaklar evleri oldu Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu: 'Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var'

1987 yılında kurulan Theatre on Podil uzun süredir Kiev'deki en popüler tiyatrolardan biri oldu ve 2017 yılında son teknoloji manzaralarla donatılmış modern bir binaya taşındı.