Kiev'de her yerde füze parçaları görmek mümkün

İSMAİL UMUT ARABACI / KİEV

Kiev’de hava saldırıları devam ediyor. Önceki akşam Kiev’deki ısıtma sistem merkezi vurulmuştu. Bu yüzden Kiev’de birçok mahallede ısıtma sağlanamıyor. 50 metrede, 100 metrede bir güvenlik kontrolü yapıyorlar. Bir güvenlik noktasından 30 metre sonra başka bir güvenlik noktasına geliyorsunuz. Şehrin birçok yerinde Rus bombardımanının izleri var.

Vurulan televizyon vericilerin olduğu binaya gittik, ağır hasar görmüş. Yolun ortasına saplanıp kalmış füzeler, füze parçaları ve televizyon istasyonun hemen karşısındaki spor salonu, dükkanlar ve beyaz eşya satan mağazalarına da ciddi zarar vermiş. Burada herkesin umudu artık saldırıların bir an önce durdurulması. O yüzden Ukrayna vatandaşları uluslararası baskının arttırılarak Rusya’nın durdurulmasını istiyor.

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