Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Yasağın bu akşam saat 20:00'da başlayacağı, perşembe sabahı 07:00'a kadar süreceği ilan edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Yasağın bu akşam saat 20:00'da başlayacağı, perşembe sabahı 07:00'a kadar süreceği ilan edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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