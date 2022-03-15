Dünya Kievde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AVRUPA

Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yasağın bu akşam başlayacağı ve perşembe sabahına kadar süreceği ilan edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kievde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Yasağın bu akşam saat 20:00'da başlayacağı, perşembe sabahı 07:00'a kadar süreceği ilan edildi.

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