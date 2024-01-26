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Dünya

Kilisede 9 bin 355 taciz vakası

Almanya'daki Protestan Kilisesi'nde 1946'dan bu yana 9 bin 355 çocuğun ve gencin cinsel istismara uğramış olabileceği iddia edildi.

04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 03:16 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine oluşturulan bağımsız bir araştırma grubunun 3 yıl boyunca yaptığı araştırmanın sonucu hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda istirmara karıştığı belirtilen 3 bin 497 tacizciden üçte birinin kilise cemaatine ait papazlardan oluştuğu aktarılırken, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği açıklandı. Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.


#Almanya
#kilise
#taciz
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