Kilisede 9 bin 355 taciz vakası

Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine oluşturulan bağımsız bir araştırma grubunun 3 yıl boyunca yaptığı araştırmanın sonucu hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda istirmara karıştığı belirtilen 3 bin 497 tacizciden üçte birinin kilise cemaatine ait papazlardan oluştuğu aktarılırken, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği açıklandı. Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.