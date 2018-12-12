Dünya Kilolarca çikolata yola sızdı
AVRUPA

Kilolarca çikolata sızdı

Kilolarca çikolata yola sızdı

Almanya'da bir çikolata fabrikasında sızıntı meydana geldi. Kilolarca çikolata sokaklara sızdı.

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​Almanya'nın Werl kentinde yola çikolata sızdı.
​Almanya'nın Werl kentinde yola çikolata sızdı.

Almanya'nın Werl kentindeki bir çikolata fabrikasında sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle kilolarca çikolata sokaklara sızdı.

Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri sızıntıyı önledi ve sokaklara sızan çikolatayı temizledi.

Fabrikadan yapılan açıklamada küçük bir teknik hata sebebiyle sızıntının yaşandığı belirtildi.

Benzer bir olay Mayıs ayınca Polonya'da meydana gelmişti. Bir otobanda çikolata dolu tanker devrilmiş, yerde 5 santimetre kalınlığında olan sıvı çikolatalar ılık suyla temizlenmişti.

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