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Dünya Kim bitkisel hayatta mı? Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday
ASYA

Kim bitkisel hayatta mı? Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday

11 Nisan’dan beri ortada görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlığıyla ilgili spekülasyonlara her gün yenisi ekleniyor. Japonların iddiasına göre Kim Jong-un başarısız kalp ameliyatından sonra bitkisel hayata girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

11 Nisan’dan bugüne sırra kadem basan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kim Jong-un’un akıbetine ilişkin iddialar, 15 Nisan tarihinde, ülkenin kurucusu ve aynı zamanda büyükbabası olan Kim Il-sung’un doğum günü törenine katılmamasıyla tetiklenmişti. Son iddiaya göre ise Kuzey Kore lideri bu aybaşında geçirdiği başarısız kalp ameliyatı sonrasında bitkisel hayata girdi. İddianın sahibi bu sefer Japonya basını oldu. Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bitkisel hayata girdiği öne sürülen 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

AMELİYAT BAŞARISIZ OLDU

İddia, Kuzey Kore’ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı. Haberlere göre, Pekin’den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un’a kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatta, Jong-un’un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü. Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi.

DEVLET RADYOSU İDDİALARI REDDETTİ

Kuzey Kore Devlet Radyosu’ndan ise iddiaları reddeden bir açıklama geldi. Açıklamada Kuzey Kore liderinin görevinin başında olduğu, kendisine ait olduğu iddia edilen bir mesaj paylaşılmak suretiyle belirtildi. Devlet Radyosu’nda, ülkenin kuzey sınırındaki Samjiyon kentinde alt yapı çalışmaları yürüten işçiler için Kim’in “takdir” mesajı yayınlandı. KCNA ve Rodong Sinmun gibi ülkenin resmi haber kaynaklarında ise günlerdir Kim Jong-unla ilgili fotoğraf ya da haber yer almıyor.

PENTAGON: SIRADIŞI BİR HAREKET YOK

Amerikan Newsweek dergisine konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, “Kuzey Kore liderliğinin durumu ve/veya Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin bütüncül bir değerlendirmek yapacak herhangi bir bulgu elimizde yok” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY KORE: KİM HAYATTA VE İYİ

Öte yandan Güney Kore, Kim Jong-un’un “hayatta ve sağlının yerinde” olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN’e yaptığı açıklamada, “Kim Jong-un, 13 Nisan’dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi.” ifadesini kullandı.

KIZ KARDEŞİ EN BÜYÜK ADAY

Kim Yo-jong
  • Kim Jong-un’un hayatı kaybetmesi durumunda yerine en büyük aday kız kardeşi Kim Yo-jong. Eğer liderlik görevini üstlenirse ilk kez bir kadın ülke yönetiminin başına geçecek. K. Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong’un iktidara gelme ihtimalinin en az yüzde 90 olduğu belirtiliyor. Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile yaptığı zirve dahil dünya liderleriyle yaptığı toplantılarda kız kardeşini yanında bulundurdu. Kim Yo-jong, Güney Kore’de yapılan 2018 Kış Olimpiyatları sırasında Kuzey Kore iktidar ailesinden Seul’e ayak basan ilk kişi oldu. 32 yaşındaki Kim Yo-jong’un ülke siyasetindeki nüfuzu ciddi ölçüde artırdı.

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