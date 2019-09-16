Dünya Kimden Trumpa ikinci davet
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Kim'den Trump'a ikinci davet

- Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak

Haber Merkezi AA
İkili Haziran ayında bir araya gelmişti.
İkili Haziran ayında bir araya gelmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet ettiği bildirildi.

Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanını Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.

Haberde, Kim'in davetinin ağustos ayında bir mektupla ABD tarafına iletildiği kaydedildi.

Kim Jong-un buluşma isteğine Trump'ın bunun "bu yıl içinde olabileceği" cevabını verdiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de ABD ile "kapsamlı müzakereler" yapmak istedikleri ancak ABD'nin de "yeni bir yaklaşımla gelmesi gerektiği" açıklamasını yaptı.

Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak.

İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubat ayında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

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