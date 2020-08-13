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Dünya Kimse Türkiye ile ilişkisini bozmaz
AVRUPA

Kimse Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Yunanistan’ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin, “Hiçbir taraf, bizim meselemiz yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmaz” dedi. Yaşananların son derece ciddi olduğunu belirten Apostolakis, olası bir çatışmanın kimsenin yararına olmayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evangelos Apostolakis ve Hulusi Akar
Evangelos Apostolakis ve Hulusi Akar

Yunanistan’da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, “Hiçbir tarafın, Yunanistan’ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını” söyledi. Doğu Akdeniz merkezli son gerilime ilişkin Yunan Mega TV’ye konuşan Apostolakis, Atina’nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte ‘büyük olasılıkla yalnız kalacağını’ dile getirdi.

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Apostolakis, “Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil” dedi. Gelişmeleri son derece ciddi ve kritik şeklinde niteleyen eski Yunan bakan, “Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD’den gelen baskılar hafif” ifadesini kullandı. Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, “Ankara’nın, Yunanistan’ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği” yorumunda bulundu.

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"Oruç Reis'i durduramayan Yunanistan ne milletine ne de dünyaya hiçbir şey anlatamaz"
Türkiye'nin kıta sahanlığını Mısır'la yaptığı anlaşma üzerinden gasp etmeye çalışan Yunanistan'a karşı Ankara geri adım atmadı. Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarına gönderilmesiyle Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Diriliş Postası Atina Muhabiri Batuhan Gülşah tüm gelişmelerin Atina'daki yansımasını Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.


Diyalogdan yanayız

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’a bir çağrıda daha bulundu. Atina ile sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyleyen Akar, sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olduklarını ifade etti. Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu yineleyen Akar, “Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar” şeklinde açıklama yaptı.

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