Kimse Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Yunanistan’da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, “Hiçbir tarafın, Yunanistan’ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını” söyledi. Doğu Akdeniz merkezli son gerilime ilişkin Yunan Mega TV’ye konuşan Apostolakis, Atina’nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte ‘büyük olasılıkla yalnız kalacağını’ dile getirdi.

GÜNDEM Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Apostolakis, “Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil” dedi. Gelişmeleri son derece ciddi ve kritik şeklinde niteleyen eski Yunan bakan, “Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD’den gelen baskılar hafif” ifadesini kullandı. Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, “Ankara’nın, Yunanistan’ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği” yorumunda bulundu.

OYNAT 00:00 "Oruç Reis'i durduramayan Yunanistan ne milletine ne de dünyaya hiçbir şey anlatamaz" Türkiye'nin kıta sahanlığını Mısır'la yaptığı anlaşma üzerinden gasp etmeye çalışan Yunanistan'a karşı Ankara geri adım atmadı. Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarına gönderilmesiyle Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Diriliş Postası Atina Muhabiri Batuhan Gülşah tüm gelişmelerin Atina'daki yansımasını Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Diyalogdan yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’a bir çağrıda daha bulundu. Atina ile sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyleyen Akar, sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olduklarını ifade etti. Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu yineleyen Akar, “Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar” şeklinde açıklama yaptı.