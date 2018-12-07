Kiralık katil tehdit etti

Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in tetikçisi Filistinli Muhammed Dahlan, kirli oyunlarını dünya gündemine taşıyan Yeni Şafak'ı hedef gösterdi. Yeni Şafak birkaç gün önce, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Zayed'in, Cemal Kaşıkçı suikastini Muhammed bin Dahlan'a yıkmaya hazırlandığını birden fazla kaynağa dayanarak yazmıştı. Bu yüzden çıkan bir tartışmada da Dahlan'ın yaralandığı ve tedavi altında olduğunu bildirmişti.

TEZGAHI BOZULUNCA...

Mısır'da istihbarat çevrelerine yakın gazetecilerden Sami Kemal de Yeni Şafak'ın duyurduğu haberi doğrulamış, hatta İsrail'in Dahlan'ı tedavi için Tel Aviv'e çağırdığını ileri sürmüştü. Sözkonusu gazeteci ayrıca, bizzat İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu'nun Dahlan'ı kurtarmak için devreye girdiğini ve "Adamımızı harcatmayız" dediğini iddia etmişti. Bu haberler Arap coğrafyasında büyük ses getirince Dahlan çılgına döndü. Yeni Şafak'ın yayınlarıyla tezgahları bozulan Dahlan, gazetemize saldırmakta gecikmedi. Kendisine yakın El Arabia Hades televizyonuna açıklamalarda bulunan Dahlan, Yeni Şafak'ı 'terör yandaşlığı' ile suçladı.

KARAGÜL VE BİLGEN'İ HEDEF GÖSTERDİLER

Yeni Şafak'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye 'yalan haberlerle saldırdığını' iddia eden Dahlan, Selman, Zayed ve Sisi'yi '50 yıl ayakta kalacak ve yıkılmayacak liderler' şeklinde tarif etti. Yeni Şafak'ı terör destekçiliği ile suçlayan Dahlan, "Ortadoğu'nun istikrarını tehdit ediyorlar. Filistin, Libya, Irak ve Suriye'de terör yanlısı yayınlar yapıyorlar, hesap verecekler" dedi. Dahlan tehditlerini Twitter hesabından da sürdürdü. Dahlan'a yakın isimler ise paylaşımın altına yaptığı yorumlarda isim vererek Yeni Şafak Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ile Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen'i hedef gösterip tehditler savurdu.