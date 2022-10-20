Kırgızistan'da eğitim uçağı düştü

Yerel basına göre, başkent Bişkek'e 100 kilometre mesafede bulunan Tokmok şehrindeki pist yakınlarında iki kişilik eğitim uçağı düştü.
Kazada yaralanan öğrenci pilot ve pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yerel basına göre, başkent Bişkek'e 100 kilometre mesafede bulunan Tokmok şehrindeki pist yakınlarında iki kişilik eğitim uçağı düştü.
Kazada yaralanan öğrenci pilot ve pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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