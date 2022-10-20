Dünya Kırgızistanda eğitim uçağı düştü
ASYA

Kırgızistan'da eğitim uçağı düştü

Kırgızistan'ın kuzeyinde bulunan Tokmok şehrine eğitim uçağının düştüğü aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Kırgızistanda eğitim uçağı düştü
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Yerel basına göre, başkent Bişkek'e 100 kilometre mesafede bulunan Tokmok şehrindeki pist yakınlarında iki kişilik eğitim uçağı düştü.

Kazada yaralanan öğrenci pilot ve pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev'in rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve tutuklanması ülkedeki diğer FETÖ'cüleri panikletti. FETÖ bağlantılı bir diğer Sosyal-Demokrat Partisi Vekili Canar Akaev, Kırgızistan Meclisi'ndeki konuşmasında Beishenaliev'e kalkan oldu. Beishenaliev'in tutuklanmasına ve görüntülerinin servis edilmesine tepki gösteren Akaev, sürecin doğru yürütülmediğini öne sürerek Kırgızistan hükümetini suçladı.

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