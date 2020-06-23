Kırgızistan'da eski devlet başkanı hapis cezasına çarptırıldı

Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atambayev, geçen sene gözaltına alınmıştı

Kırgızistan'da polisin operasyonuyla 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınan Atambayev ve destekçilerinin "iktidarı ele geçirme teşebbüsü", "güvenlik temsilcisini tehdit etmek", "savcının işine engel olmak", "rehin tutmak", "kitlesel olay çıkarmak", "cinayet", "cinayete teşebbüs", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silaha el koymak veya çalmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

OYNAT 01:08 Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltına alınma anı Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Atambayev'in dokunulmazlığı Meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı. Eski Cumhurbaşkanının evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 85 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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Almazbek Atambayev kimdir?

17 Eylül 1956 tarihinde Arashan bölgesinde doğan Almazbek Atambayev 1 Aralık 2011 tarihinde bu yana Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlık görevini yürüttü.

Almazbek Atambayev 17 Eylül 1956 tarihinde Kırgızistan'ın Arashan bölgesinde doğdu. Moskova Yönetim Enstitüsü'nde İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Kırgızistan'da Endüstri, Ticaret ve Turizm bakanı olarak görev yaptı. 1999'da Kırgısiztan Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. Rusya yanlısı bir lider olan Atambayev, 1 Aralık 2011 tarihinden bu yana ülkesinin Cumhurbaşkanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca iyi bir biçimde Türkçe bilmektedir.

DÜNYA Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı