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Dünya

Kırgızistan’da FETÖ’cü darbe planı

FETÖ’nün Orta Asya'daki üssü Kırgızistan'da halkı ayaklandırarak darbe planı yapan bir gruba operasyon düzenlendi. Darbe hazırlığındaki grubun elebaşlarından birinin FETÖ'nün ülkedeki finansörlerinden İmamidin Taşov olduğu belirlendi. Taşov'un evinde yapılan aramalarda teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitabı bulundu. Planın bir ayağının da ABD'ye uzandığını tespit edildi.

04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:53 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ’nün Orta Asya’daki üssü olan Kırgızistan, bir kez daha darbe girişimi hazırlığı ile gündeme geldi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirdi. Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre halkı ayaklandırma hazırlığı yapan bir kişi ile ABD’deki bazı isimlerden para transferi planlayan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ülkedeki FETÖ yapılanmasının en büyük finansörlerinden birisi olan iş adamı İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İmamidin Taşov

TERÖRİST GÜLEN’İN KİTABI BULUNDU

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Taşov’un hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğunu itiraf etti. Operasyon kapsamında Taşov’un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldı. Evlerde bulunan lüks araçlara, para ve ziynet eşyalarına el konuldu. Ayrıca Taşov’un evinin yatak odasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yazdığı “Yol Mülahazaları” kitabı bulundu. İmamidin Taşov, daha önce iktidarı tehdit eden videolar yayınlamıştı. Aranan Tilekmat Kurenov ise yasa dışı gösteri düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınmış, ekim ayında serbest bırakıldıktan sonra ülkeden ayrılmıştı.



#FETÖ
#Kırgızistan
#Operasyon
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