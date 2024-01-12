Kırgızistan’da FETÖ’cü darbe planı

FETÖ’nün Orta Asya’daki üssü olan Kırgızistan, bir kez daha darbe girişimi hazırlığı ile gündeme geldi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirdi. Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre halkı ayaklandırma hazırlığı yapan bir kişi ile ABD’deki bazı isimlerden para transferi planlayan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ülkedeki FETÖ yapılanmasının en büyük finansörlerinden birisi olan iş adamı İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.