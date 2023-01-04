Dünya Kırgızistanda playback şarkı söylemek yasaklandı
ASYA

Kırgızistan'da playback şarkı söylemek yasaklandı

Kırgızistan Kültür Bakanlığı Basın Servisi'nin yaptığı açıklamalara göre, Kırgızistan'daki halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkıların üzerine şarkı söylemek yasaklandı. Yasak, 2023'ün başında yürürlüğe girdi.

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Kırgızistanda playback şarkı söylemek yasaklandı
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Kırgız medya kuruluşlarında yer alan habere göre, karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı.

Belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor.

Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.

Bakanlığın basın servisi, " Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir." dedi.

Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.

Russian Today'in haberine göre Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi.

Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.

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