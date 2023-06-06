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Kırgızistan'daki darbe girişiminde FETÖ izi

Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan gruba ülke genelinde operasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u hedef alan grubun Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova tarafından organize edildiği belirlendi. Söz konusu partinin FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi. Atambayev, ülkeyi yönettiği dönemde Türkiye'nin FETÖ'nün darbe yapabileceğine yönelik uyarını 'absürt' olarak nitelemişti.

15:21 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırgızistan'da darbe planlayan grubun, FETÖ ile yakınlığıyla bilinen eski Devlet Başkanı Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Kırgızistan'da darbe planlayan grubun, FETÖ ile yakınlığıyla bilinen eski Devlet Başkanı Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te güvenlik güçleri, yönetime silah zoruyla el koymak suretiyle darbe planları yapan bir yapılanmayı çökertti.

Ülkede 5 Haziran'da yapılan operasyonlarda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı, ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile 4 aktivist tutuklandı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada suç örgütünün uzun süredir militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Yabancılardan önemli miktarda fon bekliyorlardı

Operasyonda örgütsel ihtiyaçları finanse etmek ve kilit görevlilere ödemeler yapmak için yakın gelecekte yabancı kaynaklardan önemli miktarda fon sağlanmasının beklendiğine dair bilgiler de ele geçirildiği aktarıldı.

Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova.

Ses kaydı ortaya çıktı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun üyelerinin tutuklanmasının ardından bu kişilere yönelik yüz yüze ve telefon görüşmelerinin 1,5 dakikalık ses kaydını paylaştı. Ses kaydında adı geçen Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova, aktivistleri ile yaptığı konuşmada, daha fazla kişiyi devşirmeye yönelik çağrılar yaparak şu ifadeleri kullandı:


"Değişim olacak mı yoksa böyle mi sürecek? Ben sizin fikrinizi almaya geldim. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl olsa karışıklık olacak. Bu durumda biz ne yapacağız? Adamlarımız var. Her adamın arkasında en az 10 kişi daha var. Para karşılığında (sokaklara) çıkmaya hazır olanlar var. Bize çıkacak kişilerin tam sayısı lazım."


Darbe girişimindeki FETÖ izi

  • Öte yandan, darbe girişimini organize eden Halk Meclisi Partisi'nin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi.
  • FETÖ ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Atambayev, ülkeyi yönettiği dönemde Türkiye'nin FETÖ'nün darbe yapabileceğine yönelik uyarını 'absürt' olarak nitelemişti.
  • Atambayev döneminde FETÖ, Kırgızistan'ı Orta Asya’daki üssü haline getirmiş ve kamu kurumlarından iş dünyasına, eğitimden sanata kadar her alanı hakimiyetine almıştı.

#Kırgızistan
#Almazbek Atambayev
#FETÖ
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