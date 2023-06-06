Kırgızistan'daki darbe girişiminde FETÖ izi

"Değişim olacak mı yoksa böyle mi sürecek? Ben sizin fikrinizi almaya geldim. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl olsa karışıklık olacak. Bu durumda biz ne yapacağız? Adamlarımız var. Her adamın arkasında en az 10 kişi daha var. Para karşılığında (sokaklara) çıkmaya hazır olanlar var. Bize çıkacak kişilerin tam sayısı lazım."