Dünya Kirli havayı yutan kaldırım
AVRUPA

Polonya’da kirli havayı yutan kaldırım

Kirli havayı yutan kaldırım

Polonya’nın başkenti Varşova’da kirli havayı emen kaldırım yapıldı. Başkentin işlek yerlerinden Daszynskiego Kavşağı’na döşenen kaldırım taşlarının kirli havanın yüzde 30’unu emdiği kaydedildi.

IHA
Polonya’da kirli havayı emen kaldırım yapıldı.
Polonya’da kirli havayı emen kaldırım yapıldı.

Avrupa’nın havası en kirli şehirlerinden birkaçına ev sahipliği yapan Polonya’da kirli havayı emen kaldırım yapıldı. Başkent Varşova’da ilk etapta Daszynskiego Kavşağı’na döşenen kaldırım taşlarının ölçümler neticesinde yüzeyindeki kirli havayı yüzde 30 oranında azalttığı gözlendi. Varşova Belediyesi Şehir Yolları Yönetimi Birimi (Zarzad Drog Miejskich) ile Skanska firmasının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan ’çevreci kaldırımın’ taşları TXACTIVE teknolojisiyle üretildi.

İHA

Buna göre üretim esnasında betona karıştırılan titanyum dioksit güneş ışığıyla buluşunca fotokataliz durumu (Titanyum dioksit içeren yüzeye güneş ışığı ya da yapay ışığın temas etmesiyle havadaki su moleküllerinin oksijen radikallerine ayrışıp yüzeyde tutunması) ortaya çıkıyor. Fotokatalizle kaldırım yüzeyindeki azot dioksitin de aralarında bulunduğu zehirli gazları emmeye başlanıyor, daha sonra emilen bu gazlar yağmur suyuyla toprağa karışıyor.

İHA

Varşova’nın işlek yerlerinden olan Daszynskiego Kavşağı’nda 350 metrekarelik alana döşenen ’çevreci kaldırımın’ yapılan ölçümlere göre çevresindeki hava kirliliğini yüzde 30 oranında azalttığı saptandı. Hava kalitesindeki iyileşmenin sadece kaldırımın yüzeyinde değil, yerden 50 santim yüksekliğe kadar bir alanı kapsadığının tespiti ise “çevreci kaldırımın” küçük çocukların sağlığı için ne denli önemli olduğunu da ortaya koydu. Şimdilik 350 metrekarelik alanı kapsayan “çevreci kaldırımın” bir sonraki etapta 6 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

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İHA


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