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Dünya KKTC Başbakanı Erhürman istifasını sundu
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AVRUPA

Son Dakika: KKTC Başbakanı Erhürman istifasını sundu

KKTC Başbakanı Erhürman istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Erhürman, hükümet ortalığı Halkın Partisi’nin koalisyondan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya istifasını sundu. Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini ve ona göre hükümeti kurma görevini bir lidere vereceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, hükümet ortalığı Halkın Partisi’nin koalisyondan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya istifasını sundu.

  • Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da gerçekleşen görüşmede konuşan Erhürman, “Gelinen aşamadan sonra hükümet sona eriyor. Birlikte eş güdüm içerisinde verimli bir çalışma yürüttük” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, “İyi diyalog geçirdik. Kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadınız. Ciddi sıkıntılar geçirdi ülkemiz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini ve ona göre hükümeti kurma görevini bir lidere vereceğini söyledi.

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