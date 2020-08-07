KKTC Başbakanı: Türkiye Doğu Akdeniz’deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahiptir ve bu fiilen görülmekte

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğuna inanılan bölgeler için sözde ekonomik münhasır alan anlaşmasına tepki gösterdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mısır ve Yunanistan'a karşılık verdi:

"Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde MEB belirlenmesi anlaşmasının Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru" dedi.

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HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAYACAK

Yazılı açıklamada bulunan Tatar, Güçlü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahip olduğunu ve fiilen de bunun göründüğünü vurgulayarak sözlerine şunları da ekledi:

"Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Memorandumunu ortadan kaldırma amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi anlaşması bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, ne Türkiye, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacaktır."

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'GEREKLİ UYARIYI ALSINLAR'

Türkiye'nin anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamaya atıf yapan Tatar sözlerine şöyle son verdi:

"Umarız bu iki ülke gereken mesajı alırlar ve Türkiye’nin haklarına el atmaya yeltenmezler. Bölgemizin gerginlik ve çatışmaya değil, işbirliği ve barışa ihtiyacı vardır. Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi bir takım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir.