KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye tepki: Sözlerinizi tutmadınız tarafsız değilsiniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Derneği’nin düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirim içi toplantıya katıldı.

"CENEVRE’YE ELİMİZ GÜÇLÜ GİDİYORUZ"

Cenevre’de bu ay sonu gerçekleşecek olan 5+1 BM gayrı resmi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve KKTC’ne verdiği destekle devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre’ye elimizin daha güçlü gideceğimizin önemine işaret ederek, yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self-determinasyon hakkı olduğunu ifade etti.

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EGEMEN EŞİT İKİ DEVLETLİLİĞE VURGU

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını ve federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü belirtti.

"AB VAADLERİNİ TUTMADI"

AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda ‘evet’ demeleri karşılığında birçok vaade bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya ‘hayır’ diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne aldıklarını anlattı. AB’nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

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"KIBRIS TÜRK HALKI İNANCINA BAĞLIDIR"

Kuran kurslarının KKTC’de yasaklanmasına yönelik bir takım girişimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkının dinine ve inancına bağlı bir halk olduğuna dikkat çekti. Tatar, Kuran- ı Kerim kurslarının devam edeceğini vurgulayarak, “Eğer yasal bir eksiklik varsa bunların giderilmesi için Başbakan ve Eğitim Bakanı ile görüşeceğim. Eksikliklerin tamamlanmasını istiyorum. Kurslar Din İşleri Başkanlığı yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetlemesi ile yürütülecektir” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, laikliğin herkesin dinini yaşama ve vicdan özgürlüğü bakımından önemli bir ilke olduğunu belirtti.

