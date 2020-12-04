KKTC 'karantinasız giriş' uygulamasını durdurdu

Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı

Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısı başlangıcında önündeki dosyalara göz atmak istedi. Castex bu sırada gözündeki gözlüğü masanın üstünde ve ceketinin ceplerinde aradı. O anlar kameralara yansıyınca alay konusu oldu.