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Dünya KKTC karantinasız giriş uygulamasını durdurdu
AVRUPA

KKTC 'karantinasız giriş' uygulamasını durdurdu

KKTC Sağlık Bakanlığı, Kovid-19) salgınının artması nedeniyle, 8 Aralık'tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Karar, vaka sayılarını artması üzerine alındı.
Karar, vaka sayılarını artması üzerine alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması nedeniyle, 8 Aralık'tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

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