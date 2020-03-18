KKTC Sağlık Bakanı hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.
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