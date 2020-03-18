Dünya KKTC Sağlık Bakanı hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
AVRUPA

KKTC Sağlık Bakanı hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli.

KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.

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