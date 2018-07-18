Dünya KKTC sahilinde mülteci teknesi battı
AVRUPA

KKTC sahilinde mülteci teknesi battı

KKTC sahilinde mülteci teknesi battı

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi. Batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ve ulaşılan 19 göçmenin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Haber Merkezi IHA
Yetkililer, kayıp olduğu tahmin edilen 25 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Yetkililer, kayıp olduğu tahmin edilen 25 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin kurtarıldığı, 25 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, yaklaşık 150 mülteciyi taşıyan bir tekne, Yeni Erenköy Sahili açıklarında battı. Olaya, Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri müdahale etti. Teknenin batması sonucu 19 kişi öldü, 103 kişi kurtarıldı.

KKTC Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına, Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde bulunması nedeniyle Türk yetkililer de katıldı. Batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ve ulaşılan 19 göçmenin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.