​KKTC seçimleri sonuçlandı: Kazanan iktidar partisi oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde sonuçlar belli oldu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,04, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

24 SANDALYE ELDE ETTİ

Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde ediyor.

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En son 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı. Sonuçlara göre, önceki seçime oranla UBP sandalye sayısını 3 artırdı, CTP’nin sandalye sayısı yüzde 50 yükseldi, HP ise 9 milletvekilinden 3 milletvekiline geriledi.

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söylemişti.

Faiz Sucuoğlu

Türkiye’nin Akdeniz’deki bekçisiyiz

Seçimi kazanan KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Türkiye ile ilişkilerle ilgili önemli mesajlar verdi.

Seçim sonucunun demokrasinin bir zaferi olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Türkiye, her sıkıntılı süreçte KKTC’ye karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de devam edecektir” dedi.

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Sucuoğlu, Türkiye ile kaderlerinin ve geleceklerinin ortak olduğunun altını çizerek, “Biz belki iki devletiz ama tek milletiz, hiçbir ayrı gayrımız yoktur. Kendimizi hiçbir zaman Türk ulusundan farklı bir yere ne koyduk ne de öyle bir düşüncemiz var. Biz Türk ulusunun güneydeki bir parçasıyız, yani Akdeniz’deki bekçisiyiz. Mavi Vatan’ın tam ortasında hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin çıkarlarının bekçisiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunurken “Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz. Hedef, ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC’yi yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

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