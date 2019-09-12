KKTC’de ard arda patlamalar

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, “Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.” Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas... https://t.co/u9VAoVEScc — Kudret Özersay (@KudretOzersay) September 11, 2019

CAN KAYBI YOK

Kudret Özersay

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay yaptığı açıklamada ilk belirlemede can kaybının olmadığını ancak patlamanın şiddetiyle yaralanan vatandaşların olduğunu ifade etti. Yangın sonrasında bölgedeki vatandaşların tedbir amacıyla köy dışına çıkartıldığını açıklayan Özersay, etrafa yayılan bir yangının olmadığını dile getirdi.

YETKİLİLER BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ülkede görev yapan üst düzey askeri yetkililer olay yerine geldi.

ÖZERSAY'DAN YENİ BİLGİLENDİRME

Şu anda yangın cephanelik bölgesinde icten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir... https://t.co/Xg12OvZOhe REKLAM September 12, 2019

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