Dünya KKTCde ard arda patlamalar
AVRUPA

KKTC’de ard arda patlamalar

KKTC’nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesindeki askeri bölgede sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerinden gelen görüntü
Olay yerinden gelen görüntü

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, “Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.” Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

CAN KAYBI YOK

Kudret Özersay

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay yaptığı açıklamada ilk belirlemede can kaybının olmadığını ancak patlamanın şiddetiyle yaralanan vatandaşların olduğunu ifade etti. Yangın sonrasında bölgedeki vatandaşların tedbir amacıyla köy dışına çıkartıldığını açıklayan Özersay, etrafa yayılan bir yangının olmadığını dile getirdi.

YETKİLİLER BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ülkede görev yapan üst düzey askeri yetkililer olay yerine geldi.

ÖZERSAY'DAN YENİ BİLGİLENDİRME

Ayrıntılar geliyor...

Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat hala bulunamadı
DÜNYA
Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat hala bulunamadı
KKTC’de ard arda patlamalar

Çatalköy bölgesindeki askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.
Binlerce kişiden haber yok

Binlerce kişiden haber yok

​Dorian Kasırgası vurduğu Bahamalar'da arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında teröristler böyle görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.

Hedef<br>100 milyar dolar

Hedef
100 milyar dolar

2033 yılına kadar 100 milyon turist bekleniyor.

5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

Hakkari ve Muş'ta PKK'ya yönelik terör operasyonları düzenlendi.
Ortak Whatsapp grubu kuruldu

Ortak Whatsapp grubu kuruldu

​Büyükşehir belediye başkanları hızlıca irtibat sağlayabilecek.
Suriye ve Libya'yı görüştüler

Suriye ve Libya'yı görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü.
Türk bayrağını<br>indiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin<br> bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
HDP'den hesap <br>sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.