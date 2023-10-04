KKTC'de Batı Nil Virüsü alarmı

Tropik ve ılıman iklimlerde bulunan Batı Nil virüsü, dünya genelinde hızla yayılması sebebiyle panik oluşturdu. İlk olarak 1937 yılında Uganda’da görülen Batı Nil virüsü son zamanlarda Yunanistan’da vaka ve can kayıplarına neden oldu. Batı Nil virüsünün nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yollarıyla ilgili tüm soruların cevapları haberimizde...