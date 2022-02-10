KKTC'de Halil Falyalı'nın cenazesi defnedildi

Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC’de dün bir kişi tutuklanmış, Türkiye’de ise üç kişi gözaltına alınmıştı.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde ise "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

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Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

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