Dünya KKTCde Halil Falyalının cenazesi defnedildi
ORTADOĞU

KKTC'de Halil Falyalı'nın cenazesi defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı. 8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Haber Merkezi AA
KKTCde Halil Falyalının cenazesi defnedildi
Halil Falyalı'nın cenazesi defnedildi.

Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC’de dün bir kişi tutuklanmış, Türkiye’de ise üç kişi gözaltına alınmıştı.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde ise "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

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