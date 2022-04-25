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Dünya KKTCde koalisyon hükümeti kuruldu
AVRUPA

KKTC'de koalisyon hükümeti kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

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Haber Merkezi AA
KKTCde koalisyon hükümeti kuruldu
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu

Kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunan Sucuoğlu, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, sunduğu isimlerin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandığını kaydetti ve daha sonra KKTC'nin 39. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

  • Sucuoğlu, yeni kabine için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Tatar, 20 Nisan'da hükümetin istifasını kabul etmişti

Başbakan Sucuoğlu, 19 Nisan'da 38. hükümetin Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması yönündeki talebini Cumhurbaşkanı Tatar'a yazılı olarak iletmişti. Tatar'ın bu kararı değerlendirdiği aynı gün Sucuoğlu hükümetin istifasını sunmuştu.

20 Nisan'da Sucuoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, bir önceki UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını kabul ettiğini bildirmişti.

  • KKTC'de 38. hükümet olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti 21 Şubat'ta kurulmuştu.

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Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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