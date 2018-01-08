KKTC'de seçim sonuçları belli oldu

KKTC, dün erken genel seçim için sandık başına gitti. 8 partiden 379 ve 9 bağımsız adayla birlikte toplam 388 aday, 50 milletvekilinden oluşan parlamento girmek için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. 190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise üçüncü sırada yer aldı. Son sandıklar durumu değiştirmezse, ülkede koalisyon hükümeti kurulacak. Sonuçların ardından UBP taraftarları sokaklara dökülerek kutlamalar yaptı. İkinci parti olan CTP ise olası ortaklığın gündeme gelmesi durumunda koalisyonda yer almayacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek için sandığa gitmişti.

RUM KESİMİ 28 OCAK'TA SANDIĞA GİDİYOR

Ada’nın diğer bölümünde de seçim heyecanı var. Güney Kıbrıs Rum kesiminde 28 Ocak’ta “başkanlık” seçiminin ilk turu için sandık kurulacak.

Seçimlerde, son 5 yıldır müzakereleri yürüten muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile çözüm yanlısı komünist AKEL partisinin desteklediği Stavros Malas ve Demokrat Parti’nin (DİKO) adayı Nikolas Papadopulos öne çıkan isimler. Ada’nın iki kesiminde de gerçekleşecek seçimler, adanın geleceği için büyük önem taşıyor. Çözüm görüşmelerini her ne kadar Türk kesimi adına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yürütse de, hükümet desteği de görüşmelerin selameti açısından önemli görülüyor. Rum kesimde ise uzlaşmaya yaklaşmayan bir ismin başa geçmesi de çözüm arayışlarının önüne geçebilecek. Çözüm taraftarı isimlerin, sandıktan galip çıkması durumunda ise bu yıl nisan ya da mayıs ayında yeni görüşmelerin yapılması gündeme gelecek.

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Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek için sandığa gitmişti.

Özgürgün balkon konuşması yaptı

KKTC’deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkezin den ‘balkon konuşması’ yaptı.

"En başarılı koalisyonları UBP kurdu"

Özgürgün, seçim değerlendirmesinde bulunarak "Halkımıza hayırlı olsun. Çok demokratik, şeffaf bir seçim günü yaşadık. Hiçbir gerginlik olmadan Kıbrıs Türk halkı vekillerini seçmiş bulunuyor. UBP olarak sandıktan önemli bir başarı ile çıktık. Halkımız güvenini ortaya koydu. Daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ciddi bir farklı sandıktan çıktık."Yeni kurulacak hükümet noktasında bize önemli bir sorumluluk yüklendi.

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Her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu önemli şekilde yerine getirdik. En başarılı koalisyonları UBP oluşturmuştur. Halkımız bu güveni sandığa yansıttı. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde söyledik bizim hedefimiz halkımıza hizmet.Bir olarak ve güç içerisinde başarı ile bu önemli dönemeçten çıktık. UBP’nin ortaya koyduğu vizyona halkımız destek vermiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle UBP hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Genç ve dinamik kadromuzla çalışacağız. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının önünün açık olacağını söylemek istiyorum.Demokratik şeffaf bir yapı, Kıbrıs’ta hakları her zaman korunan bir yapı oluşturacağız. Hedefimize ulaşmış gözüküyoruz. Halkımızın sandığa yansıttığı iradeye saygılıyız. Halk UBP’ye görev veriyor biz de bu görevi alıp taşıyacağız’’dedi