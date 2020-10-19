KKTC’de Tatar’ın zaferi

Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, dün yapılan seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar seçimde yüzde 51,74, Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların 48,26’sını aldı.

OYNAT 02:04 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan Ersin Tatar oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım' diye konuştu. BiP'te paylaş

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EZİK DEĞİL BAŞI DİK VE ONURLUYUZ

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından basına ve KKTC’li vatandaşlara seslenen Tatar, halkın kendisini Cumhurbaşkanı seçtiğini vurgulayarak, oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Tatar, kendileri için önemli olanın birlik beraberlik içinde KKTC’de güvenlik içinde bir gelecek için çalışmak olduğunu kaydetti. Tatar demokrasi sınavına katkı veren diğer adaylara ve kendisini destekleyen adaylara da teşekkür etti. Tatar, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a özel olarak teşekkür etti. Seçim malzemesi olarak Türkiye aleyhine konuşanları kınayan Tatar, seçimin geride kaldığını bundan sonra KKTC’yi nasıl ileriye taşıyacaklarının gündemlerinde olduğunu belirtti. Halkın onayıyla bu zaferi ilan ettiklerini ve dünyanın da bunu görmesi gerektiğini belirten Tatar, ezik değil başı dik onurlu bir şekilde müzakere masasında KKTC’yi temsil edeceklerini belirtti.

Ersin Tatar

GKRY’YE MESAJ

Dünyaya seslenen Tatar, “KKTC vardır ve var olacaktır” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak için ve var olma mücadelesini sulandırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Tatar, seçimi GKRY’den izleyenlere, “Anlaşmaya varız ama bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle belirleyecektir” diyerek seslendi.

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Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tatar’ın zaferini tebrik etti. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.

GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Başbakan Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Akıncı

İkinci kez sandık kuruldu

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere dün saat 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı. 11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunda Tatar oyların yüzde 32,34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80’ini alarak ikinci sırada tamamladı. İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Oy kullanma işlemi dün saat 18.00’e kadar sürdü ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullandı. YSK katılım oranının yüzde 61,03 olduğunu açıkladı. Sandıkların sayımı saat 19.30 civarında tamamlanmasıyla Tatar’ın zaferi netleşti.

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