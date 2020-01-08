KKTC'de yağışlar sebebiyle eğitime ara verildi

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Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.